Macron chega à China em meio a tensões no G7 e debate sobre possível convite a Xi

O presidente francês, Emmanuel Macron, chegou a Pequim nesta quarta-feira (3) para uma visita de Estado que se estende até sexta, atendendo a um convite do líder chinês, Xi Jinping. Segundo o governo chinês, os dois presidentes terão encontros para desenvolver as relações bilaterais. Esta é a quarta visita oficial de Macron ao país e ocorre após a viagem de Xi à França no ano passado, marcando os 60 anos de relações diplomáticas.

Pequim afirmou estar pronta para trabalhar com Paris para "fortalecer a comunicação estratégica, aprofundar a cooperação pragmática e avançar em um ambiente global pacífico, estável e próspero". A agenda também envolve o contexto europeu, com a China dizendo esperar um desenvolvimento "sólido e estável" das relações com a União Europeia (UE).