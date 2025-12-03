Luxo 'Made in Italy' é alvo de investigações sobre suas subcontratadas

Uma série de investigações sobre condições de trabalho abusivas em empresas terceirizadas abalou a indústria de luxo na Itália, onde o governo denuncia ataques à marca "Made in Italy". Cinco empresas de moda estão sob administração judicial desde 2024, após promotores de Milão revelarem a existência de abusos trabalhistas e a falta de supervisão nas cadeias de fornecimento de algumas das marcas mais respeitadas da Itália.

Nesta quarta-feira (3), os advogados da empresa de couro de luxo Tod's compareceram a um tribunal de Milão. O Ministério Público busca impor uma proibição temporária de publicidade e administradores externos à empresa, considerando que ela cometeu ações "maliciosas". O juiz Domenico Santoro adiou a audiência para 23 de fevereiro a pedido dos advogados, que solicitaram mais tempo para completar a "avaliação e o fortalecimento do sistema de controles" relacionado à sua cadeia de fornecimento, segundo um documento judicial acessado pela AFP. Os advogados da Tod's também disseram que a empresa rescindiu seus contratos com as prestadoras de serviços terceirizados questionadas por suas más práticas trabalhistas. As investigações lideradas pelo promotor Paolo Storari, no entanto, expuseram o lado obscuro da indústria do luxo.

O problema reside na prática quase universal das grandes marcas de subcontratar fornecedores que, por sua vez, subcontratam outros, em meio a margens cada vez mais apertadas e pouca supervisão das condições de trabalho. Até o momento, as investigações examinaram Loro Piana, a subsidiária italiana da Dior Manufactures, Giorgio Armani Operations e Alviero Martini. Mas os promotores sugeriram que podem surgir mais investigações. O governo da Itália passou à ofensiva, e o ministro da Indústria, Adolfo Urso, disse que a reputação das marcas italianas estava "sob ataque".

Diante desse cenário, propôs um certificado para as empresas de luxo que demonstrem cumprir a legislação vigente, uma medida que os críticos consideram ineficaz, em parte porque é voluntária e protegeria indevidamente as marcas da responsabilidade. "Estamos tomando medidas concretas para defender firmemente a moda italiana, para proteger sua reputação e os valores que a tornaram sinônimo de beleza, qualidade e autenticidade", declarou Urso em outubro. - Uma "cadeia de exploração" -

No mês passado, o Ministério Público afirmou que a Tod's - cujos mocassins de couro podem ultrapassar os 1.000 dólares (5.300 reais) - e três de seus executivos estavam "plenamente cientes" da exploração nas terceirizadas chinesas, mas não estabeleceram sistemas para evitá-la. Supostamente, a Tod's ignorou suas próprias auditorias que revelavam violações de horas de trabalho e salários, com trabalhadores recebendo apenas 2,75 euros (17,02 reais) por hora, descumprimentos de protocolos de segurança e o que os promotores qualificaram como áreas de descanso "degradantes" dentro da fábrica. Segundo a legislação italiana, as empresas podem ser responsabilizadas pelos crimes cometidos por seus representantes e fornecedores aprovados, que atuem em seu interesse.