Lagarde alerta que proposta da UE para uso de ativos russos pode violar mandato do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu que a proposta da União Europeia (UE) de utilizar ativos russos congelados para financiar a Ucrânia é "complexa" e pode violar seu mandato, em rodada de perguntas e respostas durante testemunho no Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu, nesta quarta-feira, 3.

"Não podemos funcionar como um mecanismo de segurança das responsabilidades dos Estados-membros da UE. Não estamos recusando a proposta, mas não podemos nos comprometer com ela", explicou a dirigente.