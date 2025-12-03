Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lagarde alerta que proposta da UE para uso de ativos russos pode violar mandato do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu que a proposta da União Europeia (UE) de utilizar ativos russos congelados para financiar a Ucrânia é "complexa" e pode violar seu mandato, em rodada de perguntas e respostas durante testemunho no Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu, nesta quarta-feira, 3.

"Não podemos funcionar como um mecanismo de segurança das responsabilidades dos Estados-membros da UE. Não estamos recusando a proposta, mas não podemos nos comprometer com ela", explicou a dirigente.

Para Lagarde, os líderes europeus devem verificar até mesmo se a proposta pode causar instabilidade financeira, bem como "se a lei internacional está sendo respeitada". "Espero que seja possível ajudar a Ucrânia, mas não ignorando o tratado e o imperativo da estabilidade financeira. Eu tenho certeza que existem outras maneiras de ajuda, mas não temos que violar o mandato", acrescentou.

