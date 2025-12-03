Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ladrão engole ovo Fabergé na Nova Zelândia mas acaba preso

Autor AFP
Um ladrão neozelandês de bom gosto foi detido após roubar e engolir um ovo Fabergé verde com incrustações de diamantes de uma joalheria de luxo.

O homem de 32 anos engoliu o ovo na semana passada em uma loja de Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia, mas acabou sendo detido antes de fugir.

A polícia afirmou nesta quarta-feira (3) que ainda não recuperou a peça ornamentada, avaliada em 20.000 dólares (R$ 106 mil), mas designou um oficial para vigiá-lo à espera de que a natureza siga seu curso.

"Neste momento, a peça não foi recuperada", indicou a polícia em comunicado.

O ovo é uma edição especial inspirada no filme de James Bond "007 contra Octopussy", sobre um plano para roubar um ovo Fabergé.

"A parte externa do ovo segue de perto o desenho do ovo Fabergé apresentado no filme '007 contra Octopussy', com uma bela moldura em ouro 18 quilates, delicadamente adornada com safiras azuis e diamantes brancos em um desenho floral", indica uma descrição na internet.

Também contém um pequeno polvo em seu interior.

A Casa Fabergé da Rússia ganhou fama internacional no fim do século XIX ao desenhar grandes ovos de Páscoa decorados com ouro e pedras preciosas.

