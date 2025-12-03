Kast descarta batidas anti-imigrantes no Chile em debate presidencial com Jara

O candidato chileno de extrema direita José Antonio Kast descartou que vá ordenar batidas anti-imigrantes como as realizadas nos Estados Unidos, ao defender nesta quarta-feira (3) seu plano contra os sem documentos em um debate com sua rival no segundo turno, a esquerdista Jeannette Jara. No penúltimo confronto antes do segundo turno de 14 de dezembro, os candidatos se enfrentaram em um debate de rádio sobre suas propostas para a imigração irregular, um dos temas centrais da campanha ao lado da insegurança.

Kast lidera as pesquisas, com intenção de voto entre 55% e 60%, segundo levantamentos anteriores ao período de vedação, após perder a eleição de 14 de novembro. "Dissemos aos imigrantes que eles têm 98 dias para deixar o país livremente. E se não o fizerem, uma vez que sejam identificados (...) serão expulsos", declarou Kast. O candidato mantém uma contagem regressiva para a data em que eventualmente assumiria o governo, em 11 de março. A maioria dos chilenos associa o aumento da criminalidade a centenas de milhares de imigrantes sem documentos, em sua maioria venezuelanos, que chegaram ao Chile nos últimos cinco anos.

Kast afirmou que recorrerá a "todos os recursos disponíveis, físicos, tecnológicos, humanos e econômicos" para expulsar os imigrantes. O candidato de extrema direita prometeu deportações massivas de famílias, mas nesta quarta-feira descartou que a estratégia inclua batidas ao estilo das realizadas pelo governo de Donald Trump. "Não estamos falando das batidas do ICE [sigla em inglês para o Serviço de Migração e Controle Alfandegário dos Estados Unidos]", afirmou.

Jara, militante do Partido Comunista e representante de uma ampla coalizão de centro-esquerda, criticou seu rival por usar a imigração com fins eleitorais e, com isso, gerar "tensões com outros países". "Nesse tema é preciso ser responsável", rebateu a Kast. Jara afirmou que não regularizará nenhum imigrante sem status legal e que sua proposta prevê controlar as entradas irregulares no país e fazer um censo da população indocumentada para identificar aqueles que tenham antecedentes criminais.