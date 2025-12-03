Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça francesa condena a 30 anos de prisão mãe acusada de intoxicar filhas

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Uma mãe acusada de intoxicar com medicamentos suas duas filhas, uma das quais morreu, e de tentar assassinar seu ex-marido, foi condenada nesta quarta-feira (3) a 30 anos de prisão na França.

Maylis Daubon, de 53 anos, foi declarada culpada de intoxicação medicamentosa de sua filha Enea, que morreu aos 18 anos após a ingestão de uma grande quantidade de remédios.

As análises revelaram que sua outra filha, Luan, tinha ingerido uma quantidade significativa de um sonífero para adultos. Luan saiu ilesa e defendeu a inocência de sua mãe durante o julgamento.

A presidente do tribunal penal de Mont-de-Marsan (sudoeste), Emmanuelle Adoul, justificou a sentença "levando em conta a gravidade dos fatos".

A corte impôs uma pena de 30 anos, com um período de segurança de 20, cinco a mais que os solicitados pela promotoria.

Durante o julgamento, a acusada permaneceu estoica, com a cabeça baixa e escondendo o rosto atrás dos cabelos, sem olhar para o tribunal. Ela tem dez dias para recorrer.

Em 13 de novembro de 2019, Enea, que estava a mais de um ano sem frequentar a escola e sofria de problemas psicológicos, teve uma crise convulsiva na residência familiar.

Sua morte foi causada por ingestão de propranolol, um betabloqueador que desacelera a atividade cardíaca, em uma dose "dez vezes superior à terapêutica", segundo a investigação.

Além da intoxicação medicamentosa de Enea e Luan, Maylis Daubon também era suspeita de ter tentado assassinar seu ex-marido subornando companheiras de prisão em Pau, algo que a ré classificou de "rumores da cadeia".

