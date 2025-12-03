Justiça francesa condena a 30 anos de prisão mãe acusada de intoxicar filhas

Uma mãe acusada de intoxicar com medicamentos suas duas filhas, uma das quais morreu, e de tentar assassinar seu ex-marido, foi condenada nesta quarta-feira (3) a 30 anos de prisão na França. Maylis Daubon, de 53 anos, foi declarada culpada de intoxicação medicamentosa de sua filha Enea, que morreu aos 18 anos após a ingestão de uma grande quantidade de remédios.

As análises revelaram que sua outra filha, Luan, tinha ingerido uma quantidade significativa de um sonífero para adultos. Luan saiu ilesa e defendeu a inocência de sua mãe durante o julgamento. A presidente do tribunal penal de Mont-de-Marsan (sudoeste), Emmanuelle Adoul, justificou a sentença "levando em conta a gravidade dos fatos". A corte impôs uma pena de 30 anos, com um período de segurança de 20, cinco a mais que os solicitados pela promotoria. Durante o julgamento, a acusada permaneceu estoica, com a cabeça baixa e escondendo o rosto atrás dos cabelos, sem olhar para o tribunal. Ela tem dez dias para recorrer.