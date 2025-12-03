Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guaxinim é encontrado dormindo bêbado no banheiro de loja de bebidas nos EUA

Guaxinim é encontrado dormindo bêbado no banheiro de loja de bebidas nos EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um guaxinim invadiu uma loja de bebidas no leste dos Estados Unidos e acabou bêbado no banheiro do estabelecimento, deixando para trás um rastro de garrafas de destilados quebradas.

O animal recuperou a liberdade após dormir o suficiente para se recuperar dos efeitos da bebedeira.

O centro de resgate e proteção animal do condado de Hanover anunciou na terça-feira (3) que o guaxinim entregue aos prazeres do álcool havia invadido uma loja de bebidas na cidade de Ashland, no estado da Virgínia, durante o fim de semana prolongado do Dia de Ação de Graças.

No sábado, os responsáveis pelo abrigo receberam uma ligação alertando sobre a presença do "suspeito", que, em sua fuga etílica, quebrou prateleiras e garrafas do local.

Nas fotos publicadas pelo abrigo, é possível ver garrafas quebradas espalhadas pelo chão e a criatura hedonista pagando o preço de sua aventura, deitado de bruços no banheiro.

"Depois de dormir algumas horas e sem qualquer sinal de ferimentos, ele foi liberado são e salvo na natureza", explicou o abrigo em uma publicação no Facebook.

mp/ev/vla/dga/nn/lm/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar