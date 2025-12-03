Girona é eliminado da Copa do Rei pelo Ourense, da 3ª divisão espanhola

Os 'gallegos', jogando em casa, abriram o placar logo no primeiro minuto com Álvaro Yuste (1') e o empate não demorou muito a vir, por meio do colombiano Yáser Asprilla (25').

O Girona, que empatou em 1 a 1 com o Real Madrid em casa no domingo, foi eliminado da Copa do Rei nesta quarta-feira (3), na segunda fase, ao perder por 2 a 1 para o Ourense, time da terceira divisão espanhola.

Mas o time anfitrião, que eliminou o Real Oviedo na primeira rodada, garantiu a vitória graças a um gol do marroquino Omar Ouhdadi no segundo tempo (64').

Assim, a campanha do Girona na Copa do Rei chega ao fim em uma temporada em que ocupa a 18ª posição em LaLiga, um ano depois de ter disputado a Liga dos Campeões.

Em outras partidas do dia, a Real Sociedad derrotou o Reus, da quarta divisão, por 2 a 0, o Levante venceu o Cieza, da quinta divisão, por 1 a 0, enquanto o Betis goleou por 4 a 1 o Torrent, também da quarta divisão.

O Villarreal, que disputa a Liga dos Campeões e ocupa a terceira posição na LaLiga, e o Elche suaram mas avançaram ao eliminarem o Antoniano e o Quintanar del Rey, ambos da quarta divisão, respectivamente.