Encontrados 23 migrantes escondidos em caminhão no Texas

As autoridades do Texas encontraram 23 migrantes sem documentos escondidos em um caminhão no sul do estado, na fronteira dos Estados Unidos com o México, em um momento em que a administração de Donald Trump realiza batidas e deportações em massa. Os fatos ocorreram em 28 de novembro, quando agentes abordaram o motorista de um caminhão que circulava sem portar uma carteira de motorista autorizada para esse tipo de veículo, detalhou em um comunicado o Departamento de Segurança Pública do Texas (DPS) na noite de terça-feira (2).

Em um vídeo divulgado pelas autoridades, vê-se o motorista, já fora do caminhão, dizer que viajava sozinho. Mas os agentes revistaram a cabine com a ajuda de um cão, que teria detectado a presença de outras pessoas. Funcionários do DPS procuraram dentro da cabine e encontraram as 23 pessoas escondidas, provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e México, segundo as autoridades. O veículo não carregava nenhuma carga. O motorista, um morador da cidade de Laredo, Texas, foi detido. Se for considerado culpado de tráfico de pessoas, pode receber uma pena mínima de dez anos de prisão, de acordo com as leis texanas. Os migrantes foram entregues à patrulha fronteiriça.

Em 2022, 53 migrantes morreram após terem sido deixados em um caminhão sem ar-condicionado e sob altas temperaturas em San Antonio, Texas. O governo Trump afirma que as travessias de fronteira por vias não autorizadas foram reduzidas ao mínimo durante seu mandato, enquanto conduz uma campanha massiva de detenções e deportações de imigrantes. Trump transformou a luta contra a imigração irregular em uma prioridade absoluta, mencionando uma "invasão" dos Estados Unidos por "criminosos vindos do exterior".

Seu governo associa sistematicamente criminalidade à imigração clandestina. Mas, segundo um relatório do Instituto Cato, de tendência liberal, apenas 5% das pessoas detidas pela polícia de imigração desde o início do ano fiscal, em 1º de outubro, foram condenadas por atos de violência, e cerca de 70% não têm nenhuma condenação. O Departamento de Segurança Interna contesta esses números e argumenta que "70% das detenções realizadas pelo ICE envolvem estrangeiros em situação irregular acusados ou condenados por crimes nos Estados Unidos".