Donald, o Dorminhoco? Saúde de Trump volta aos holofotes nos EUA

Donald Trump ainda zomba de seu antecessor ao chamá-lo de "Joe, o Dorminhoco". Mas foi o republicano quem parecia lutar para permanecer acordado em uma reunião de gabinete na terça-feira (2). O mandatário de 79 anos, a pessoa de maior idade a ser eleita para presidir os Estados Unidos, fechou os olhos diversas vezes enquanto sua equipe ministerial se revezava nos elogios à sua liderança diante das câmeras.

O incidente voltou a colocar a saúde do líder republicano sob os holofotes, enquanto ele e seus assessores desmentiam as especulações prévias sobre o tema. A Casa Branca rejeitou taxativamente qualquer sugestão de que Trump tivesse caído no sono na terça-feira. "O presidente Trump ouviu atentamente e dirigiu toda a reunião maratonista de gabinete de três horas", afirmou a secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, em declaração à AFP nesta quarta-feira (3). Leavitt destacou a "incrível" resposta de Trump ao final da reunião, quando dirigiu ataques aos imigrantes somalis. "Este momento épico coroou a nona reunião de gabinete do Presidente Trump em seu segundo mandato — todas elas totalmente abertas à imprensa, para o mundo inteiro acompanhar", disse.

- 'Mais lúcido do que há 25 anos' - De fato, ao iniciar a extensa reunião de terça-feira, Trump desconsiderou as sugestões de que estava perdendo energia. "Sempre encontram algo novo, como 'ele está com boa saúde? Biden estava ótimo, mas será que Trump está com boa saúde?'", comentou o presidente aos jornalistas, chamando-os de "loucos". E insistiu em que foi "aprovado com sucesso" em um teste de saúde cognitiva. "Vou avisar a vocês se houver algum problema. Um dia isso vai acontecer com todos nós. Mas agora mesmo creio que estou mais lúcido do que há 25 anos", afirmou.

No entanto, minutos depois, Trump foi visto fechando os olhos por períodos de vários segundos seguidos enquanto os membros do gabinete listavam as conquistas do governo em seu primeiro ano de retorno ao poder. O presidente pareceu inclusive cochilar enquanto o secretário de Estado Marco Rubio, sentado bem a seu lado, o descrevia como o "único líder no mundo" que poderia ajudar a encerrar a guerra na Ucrânia. Tudo isso ocorreu menos de um mês depois de Trump também ter aparentado fechar os olhos por um tempo durante um evento no Salão Oval sobre a redução dos preços dos medicamentos.

O foco na saúde de Trump se intensificou no final de novembro, depois que um artigo do New York Times afirmou que o presidente americano havia reduzido drasticamente seus eventos públicos, viagens domésticas e horas de trabalho em comparação com seu primeiro-mandato. - Check-up e ressonância - Enquanto Trump criticou o que classificou de "artigo difamatório", Leavitt mostrou durante uma entrevista coletiva esta semana páginas impressas de artigos anteriores do New York Times que, segundo ela, minimizavam as preocupações sobre a saúde de Biden.