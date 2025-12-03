Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chefe de gangue haitiana pega prisão perpétua nos EUA por sequestro de missionários

Autor AFP
O líder de uma gangue haitiana foi condenado nesta quarta-feira (3) pela Justiça dos Estados Unidos à prisão perpétua por ordenar o sequestro em 2021 de um grupo de missionários americanos e seus filhos.

Germine Joly, de 34 anos, foi declarado culpado em maio por um tribunal de Washington por sua participação no sequestro de 16 americanos, entre eles cinco crianças, e um canadense em outubro de 2021.

A gangue conhecida como 400 Mawozo exigia um resgate de um milhão de dólares (R$ 5,3 milhões, na cotação atual) por refém e a libertação de Joly, preso desde 2015 pelas autoridades do Haiti, segundo a acusação.

Dois reféns foram liberados em novembro de 2021 e outros três no mês seguinte, após o pagamento de um resgate de 350 mil dólares (R$ 1,86 milhão). Os 12 restantes conseguiram escapar após dois meses em cativeiro.

Os Estados Unidos conseguiram a extradição de Joly pelo Haiti em maio de 2022.

"Esta sentença deixa claro que o plano de Germine Joly para ser libertado utilizando cristãos como peões fracassou", disse em comunicado a procuradora federal para o Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

O Haiti é o país mais pobre de Américas e sofre há bastante tempo com a violência das organizações criminosas, que cometem assassinatos, estupros, saques e sequestros, em um contexto de instabilidade política crônica.

A situação piorou ainda mais a partir de 2024, quando as gangues obrigaram o primeiro-ministro Ariel Henry a renunciar.

O país, que não realiza eleições desde 2016, é governado desde então por um Conselho Presidencial de Transição (CPT), que não consegue pôr freio à violência.

