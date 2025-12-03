Esse trio de ícones do futebol americano, basquete e hóquei no gelo será acompanhado pela estrela do beisebol Aaron Judge, atual capitão do New York Yankees, representando assim as quatro principais ligas esportivas da América do Norte.

Lendas do esporte norte-americano, como Tom Brady, Shaquille O'Neal e Wayne Gretzky, participarão do sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será realizado na sexta-feira em Washington, anunciou a Fifa nesta quarta-feira (3).

O quarteto de estrelas se juntará ao ex-jogador de futebol inglês Rio Ferdinand no palco, que apresentará a cerimônia no Kennedy Center. O sorteio definirá os grupos do torneio, que foi expandido pela primeira vez para 48 seleções.

Brady, o jogador mais premiado da história da NFL, com sete títulos, O'Neal, quatro vezes campeão da NBA, e Judge são figuras proeminentes no esporte americano, enquanto Gretzky representa o Canadá, um dos países-sede da Copa do Mundo, juntamente com o México.

"O futebol tem um poder único de unir pessoas do mundo todo e gerar um impacto positivo, e estou ansioso para ver isso acontecer na América do Norte no ano que vem e nos anos seguintes", disse Gretzky, considerado o maior jogador de hóquei no gelo de todos os tempos, em comunicado.

"Participar do sorteio da Copa do Mundo é uma honra incrível. É o tipo de palco global com que todo atleta sonha", disse Tom Brady.