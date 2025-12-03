Arsenal vence Brentford e segue firme na liderança da Premier League

O Arsenal venceu o Brentford por 2 a 0 nesta quarta-feira (3), no Emirates Stadium, pela 14ª rodada da Premier League, e se manteve firme na liderança com cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester City. Com dez minutos de jogo, Mikel Merino aproveitou um cruzamento de Ben White e cabeceou firme para abrir o placar (11').

Nos acréscimos do segundo tempo, Bukayo Saka recebeu um passe em profundidade, invadiu a área e bateu de esquerda, o goleiro Caoimhin Kelleher fez a defesa parcial mas a bola acabou cruzando a linha do gol (90'+1). Com esta vitória, os 'Gunners' somam 33 pontos, contra 28 dos 'Citizens', que na terça-feira venceram o Fulham por 5 a 4. No próximo sábado, pela 15ª rodada, o Arsenal visitará o Aston Villa, que conseguiu sua quarta vitória consecutiva no campeonato ao derrotar o Brighton por 4 a 3. Em outro jogo desta quarta-feira, o Crystal Palace bateu o Burnley por 1 a 0 e chegou aos 23 pontos, na briga por vaga nas copas europeias.

Por sua vez, o Nottingham Forest deu mais um passo para se afastar da zona de rebaixamento com a vitória sobre o lanterna Wolverhampton por 1 a 0, com um gol do brasileiro Igor Jesus. -- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: - Terça-feira:

AFC Bournemouth - Everton 0 - 1 Fulham - Manchester City 4 - 5 Newcastle - Tottenham 2 - 2

- Quarta-feira: Arsenal - Brentford 2 - 0 Brighton - Aston Villa 3 - 4