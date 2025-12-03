Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alemanha será sede da Eurocopa feminina de 2029

Alemanha será sede da Eurocopa feminina de 2029

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Alemanha vai organizar a próxima edição da Eurocopa feminina, prevista para 2029, anunciou nesta quarta-feira (3) a Uefa, que descartou as candidaturas de Polônia e uma conjunta de Suécia e Dinamarca, com a promessa de acelerar o crescimento do futebol feminino.

Gigante da modalidade, com oito títulos continentais, a Alemanha organizará o torneio pela terceira vez (depois de 1989 e 2001), apenas cinco anos depois do sucesso esportivo, de organização e público da Eurocopa masculina em 2024.

Com sede de revanche depois de a Fifa ter escolhido o Brasil para sediar a Copa do Mundo feminina de 2027, a Alemanha quer "ajudar a tornar realidade (...) o enorme potencial ainda não explorado" do futebol feminino, segundo seu dossiê de candidatura.

"Temos grandes estádios e tenho certeza de que podemos lotá-los", comentou recentemente Bernd Neuendorf, presidente da Federação Alemã de Futebol.

A Alemanha possui oito estádios que preenchem com folga os requisitos de capacidade da Uefa.

Enquanto o de Wolfsburg oferece apenas 26 mil lugares, os de Leipzig, Colônia e Hanôver têm mais de 40 mil; Düsseldorf e Frankfurt têm mais de 50 mil, e Dortmund e a Allianz Arena de Munique têm capacidade para mais de 60 mil pessoas.

No total, a Alemanha almeja "mais de um milhão de ingressos vendidos", em comparação com os 657.291 vendidos na edição deste ano, na Suíça. Um critério crucial, visto que a Eurocopa feminina continua sendo um torneio deficitário para a Uefa, apesar da crescente popularidade.

O país também possui uma localização geográfica privilegiada e uma extensa rede ferroviária.

cfe/mcd/raa/iga/mcd/cb/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eurocopa

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar