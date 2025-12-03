AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2025 A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas (*) Evento atualizado nas últimas 24 horas QUINTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2025 América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB - (julho a setembro) - 10H00 BOGOTÁ (Colômbia) - Escândalo por suposta infiltração de uma guerrilha em órgãos de inteligência e no Exército da Colômbia - (até 6 de Dezembro) MÉXICO (México) - México abre a maior fossa coletiva do país para encontrar desaparecidos - (até 6 de Dezembro)

Europa (*) SALISBURY (Reino Unido) - GB publica inquérito sobre a morte em 2018 de Dawn Sturgess após a exposição ao agente neurotóxico russo Novichok em Salisbury - PARIS (França) - Crimes contra a humanidade na República Democrática do Congo: o ex-líder rebelde Roger Lumbala é julgado em Paris - (até 19 de Dezembro)

BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026) Esportes (+) ATENAS (Grécia) - JO-2026 : cerimônia de entrega da chama olímpica - 07H00