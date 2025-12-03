'Acho que vou', diz Sheinbaum sobre sua presença no sorteio da Copa de 2026 nos EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta quarta-feira (3) que "tudo parece indicar" que ela estará presente no sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que será realizado daqui a dois dias em Washington, onde também espera se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Acho que vou", disse Sheinbaum sobre o evento em sua habitual entrevista coletiva matutina. É "um bom momento" para mostrar junto aos demais líderes que o tratado comercial T-MEC entre Canadá, EUA e México, anfitriões do Mundial do ano que vem, "segue em frente", afirmou.

A presidente mexicana havia dito dias atrás que esperava a confirmação de presença no evento do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e do próprio Trump para confirmar sua participação. Sheinbaum acrescentou que a possibilidade de realizar uma reunião com o presidente americano permanece em aberto, mas observou que, "se for o caso, seria uma reunião muito breve". O sorteio da Copa do Mundo ocorre em um momento de tensão entre os três países parceiros no T-MEC devido às ameaças de imposição de tarifas de Trump. Até agora, Sheinbaum conseguiu convencer o político republicado de não impor uma taxa generalizada sobre as importações mexicanas, das quais 80% são destinadas aos EUA. Em troca, seu governo enviou militares à fronteira e aumentou as prisões para conter o tráfico de drogas ao país vizinho.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira organizada por três países em conjunto e estreará um formato inédito com 48 seleções participantes. O sorteio na próxima sexta-feira será realizado no prestigiado instituto cultural Kennedy Center. Sheinbaum planeja comparecer apenas até o momento inicial em que sair o nome do México, que será cabeça de chave do Grupo A.