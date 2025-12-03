Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Acho que vou', diz Sheinbaum sobre sua presença no sorteio da Copa de 2026 nos EUA

'Acho que vou', diz Sheinbaum sobre sua presença no sorteio da Copa de 2026 nos EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta quarta-feira (3) que "tudo parece indicar" que ela estará presente no sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que será realizado daqui a dois dias em Washington, onde também espera se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Acho que vou", disse Sheinbaum sobre o evento em sua habitual entrevista coletiva matutina. É "um bom momento" para mostrar junto aos demais líderes que o tratado comercial T-MEC entre Canadá, EUA e México, anfitriões do Mundial do ano que vem, "segue em frente", afirmou.

A presidente mexicana havia dito dias atrás que esperava a confirmação de presença no evento do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e do próprio Trump para confirmar sua participação.

Sheinbaum acrescentou que a possibilidade de realizar uma reunião com o presidente americano permanece em aberto, mas observou que, "se for o caso, seria uma reunião muito breve".

O sorteio da Copa do Mundo ocorre em um momento de tensão entre os três países parceiros no T-MEC devido às ameaças de imposição de tarifas de Trump. Até agora, Sheinbaum conseguiu convencer o político republicado de não impor uma taxa generalizada sobre as importações mexicanas, das quais 80% são destinadas aos EUA.

Em troca, seu governo enviou militares à fronteira e aumentou as prisões para conter o tráfico de drogas ao país vizinho.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira organizada por três países em conjunto e estreará um formato inédito com 48 seleções participantes.

O sorteio na próxima sexta-feira será realizado no prestigiado instituto cultural Kennedy Center.

Sheinbaum planeja comparecer apenas até o momento inicial em que sair o nome do México, que será cabeça de chave do Grupo A.

"Logo depois nós iremos", disse a mandatária, que não estará presente quando for anunciado o adversário da seleção mexicana no jogo de abertura do torneio, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca.

Sheinbaum confirmou na terça-feira que não irá a esse jogo de abertura, no qual o icônico estádio da Cidade do México se tornará o único a sediar três Copas do Mundo, depois das edições de 1970 e 1986.

ai/jla/mel/cb/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar