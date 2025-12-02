Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Samsung lança primeiro smartphone dobrável triplo

Autor Hieun SHIN
Tipo Notícia

A Samsung lançou nesta terça-feira (2) seu primeiro smartphone dobrável triplo, um produto de edição especial com um custo elevado que o deixa muito distante do alcance do consumidor médio.

O Galaxy Z TriFold começará a ser vendido em 12 de dezembro por 2.443 dólares (13.000 reais na cotação atual), o dobro do valor do novo iPhone 17. 

O aparelho ultrafino se desdobra até alcançar 25,4 centímetros de tela, com "possibilidades ampliadas de criação e trabalho", afirmou a empresa sul-coreana de tecnologia no evento de lançamento.

A função de dobra tripla já havia sido apresentada no ano passado pela empresa chinesa Huawei, em um telefone também com preço muito elevado.

O novo aparelho da Samsung pesa 309 gramas e, em seu ponto mais fino, mede meio centímetro.

