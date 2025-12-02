Samsung lança primeiro smartphone dobrável triplo

A Samsung lançou nesta terça-feira (2) seu primeiro smartphone dobrável triplo, um produto de edição especial com um custo elevado que o deixa muito distante do alcance do consumidor médio.

O Galaxy Z TriFold começará a ser vendido em 12 de dezembro por 2.443 dólares (13.000 reais na cotação atual), o dobro do valor do novo iPhone 17.