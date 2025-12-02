Putin diz que demandas dos europeus são inaceitáveis antes de reunião com negociadores dos EUA

Enquanto os negociadores norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner eram vistos chegando ao Kremlin, o presidente da Rússia, Vladimir Putin fazia comentários sobre as demandas europeias para um acordo de paz com a Ucrânia, classificando-as como inaceitáveis, segundo relatos da mídia internacional. Segundo o jornal The Guardian Putin acusou os líderes europeus de "dificultar" as propostas dos EUA e insistiu que eles "não têm uma agenda pacífica."

Witkoff e Kushner devem se reunir com Putin em Moscou e, momentos antes, caminharam pela Praça Vermelha, sendo flagrados pelas câmeras da imprensa que acompanha o encontro. De acordo com a Tass, Witkoff, Kushner e Kirill Dmitriev - representante especial de Putin para assuntos econômicos - haviam jantado em um restaurante estrelado no centro de Moscou na noite anterior. A Axios ainda aponta que Witkoff e Kushner devem seguir de Moscou para "um país europeu" e se encontrar com Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano, porém, está na Irlanda, onde se reúne com o premiê Micheál Martin, segundo a imprensa local, que informa ainda um novo pacote irlandês de 100 milhões de euros em apoio militar não letal e 25 milhões de euros para a infraestrutura energética. As movimentações ocorrem em meio a discussões sobre possíveis parâmetros para um acordo de paz.