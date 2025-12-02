Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Putin diz que demandas dos europeus são inaceitáveis antes de reunião com negociadores dos EUA

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Enquanto os negociadores norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner eram vistos chegando ao Kremlin, o presidente da Rússia, Vladimir Putin fazia comentários sobre as demandas europeias para um acordo de paz com a Ucrânia, classificando-as como inaceitáveis, segundo relatos da mídia internacional.

Segundo o jornal The Guardian Putin acusou os líderes europeus de "dificultar" as propostas dos EUA e insistiu que eles "não têm uma agenda pacífica."

Witkoff e Kushner devem se reunir com Putin em Moscou e, momentos antes, caminharam pela Praça Vermelha, sendo flagrados pelas câmeras da imprensa que acompanha o encontro.

De acordo com a Tass, Witkoff, Kushner e Kirill Dmitriev - representante especial de Putin para assuntos econômicos - haviam jantado em um restaurante estrelado no centro de Moscou na noite anterior.

A Axios ainda aponta que Witkoff e Kushner devem seguir de Moscou para "um país europeu" e se encontrar com Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano, porém, está na Irlanda, onde se reúne com o premiê Micheál Martin, segundo a imprensa local, que informa ainda um novo pacote irlandês de 100 milhões de euros em apoio militar não letal e 25 milhões de euros para a infraestrutura energética.

As movimentações ocorrem em meio a discussões sobre possíveis parâmetros para um acordo de paz.

A CNN revelou que autoridades americanas e ucranianas discutiram, na Flórida, uma proposta segundo a qual a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) poderia vetar a adesão da Ucrânia sem exigir que Kiev renuncie formalmente à meta - inscrita na Constituição - de ingressar no bloco, tentativa de contornar uma das principais exigências de Moscou.

Mais cedo, o porta-voz Dmitry Peskov confirmou que a reunião entre Putin e os representantes americanos começaria às 11 horas (de Brasília) e contaria apenas com Witkoff, Kushner e um intérprete pelo lado dos EUA.

Putin EUA

