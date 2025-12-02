Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Missa do papa em Beirute reúne quase 150.000 pessoas, segundo o Vaticano

Tipo Notícia

Quase 150.000 pessoas compareceram nesta terça-feira (2) em Beirute à missa ao ar livre presidida pelo papa Leão XIV, informou o serviço de imprensa do Vaticano, que citou o número comunicado pelas autoridades locais.

A cerimônia, celebrada perto do local da explosão que devastou a capital libanesa em agosto de 2020, representa o principal momento da visita do pontífice ao país de pluralidade religiosa.

