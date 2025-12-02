Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inflação anual na zona do euro subiu a 2,2% em novembro

Autor AFP
Tipo Notícia

A inflação anual na zona do euro acelerou para 2,2% em novembro, contra 2,1% registrado em outubro, segundo um comunicado da Eurostat publicado nesta terça-feira(2). 

O dado afasta o bloco ainda mais do objetivo de 2%, estabelecido pelo Banco Central Europeu (BCE). 

Os analistas consultados pela Bloomberg previam que a inflação deveria permanecer em 2,1%. 

A leve aceleração é explicada principalmente pela evolução menos favorável dos preços da energia, que caíram apenas 0,5% em novembro, frente a uma queda de 0,9% em outubro. 

Já os serviços subiram ligeiramente para 3,5%, frente aos 3,4% do mês anterior. 

A inflação subjacente - que exclui os preços voláteis da energia e dos alimentos, e serve de referência para os especialistas - permaneceu estável em 2,4%.

