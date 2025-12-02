Escritório em remota ilha do Pacífico permite que 'petroleiros fantasmas' da Rússia e Irã operem

Dezenas de petroleiros suspeitos de contrabandear petróleo bruto para a Rússia e o Irã utilizam um escritório localizado próximo a uma praia no Pacífico Sul para ocultar seus rastros, revelou uma análise da AFP de dados relacionados às sanções. Ao lado de uma pizzaria nas remotas Ilhas Cook encontra-se a modesta sede de um dos registros marítimos de crescimento mais rápido no mundo.

Sem sequer colocar os pés neste arquipélago paradisíaco, armadores estrangeiros podem pagar à Maritime Cook Islands para navegar sob sua bandeira repleta de estrelas. Os dados sobre as sanções impostas pelos Estados Unidos identificam 20 petroleiros registrados nas Ilhas Cook suspeitos de contrabandear combustível russo e iraniano entre 2024 e 2025. Outros 14 petroleiros com bandeira das Ilhas Cook estão na lista de um banco de dados independente de sanções britânicas que abrange o mesmo período. A Nova Zelândia, o parceiro diplomático mais próximo das Ilhas Cook, disse que era "alarmante e indignante" ver como os esforços de sanção eram minados.

"A Nova Zelândia continua muito preocupada com a forma como as Ilhas Cook têm gerido seu registro marítimo", disse um porta-voz do ministro das Relações Exteriores, Winston Peters. As Ilhas Cook desfrutam de autogoverno, mas permanecem em "associação livre" com sua antiga potência colonial neozelandesa, que intervém em áreas como defesa e relações exteriores. A Maritime Cook Islands, que administra o registro marítimo de Cook, nega ter violado suas obrigações de controle ou abrigado navios sancionados.

- Frota fantasma - As sanções ocidentais têm como objetivo reduzir as receitas do Irã e da Rússia com a venda de petróleo, o que, por sua vez, limita o financiamento do programa nuclear de Teerã ou da invasão da Ucrânia por Moscou. "Há países em todo o mundo que aderiram às sanções contra a Rússia e que não permitiriam que esses navios hasteassem sua bandeira", afirmou Anton Moiseienko, especialista em sanções e crimes financeiros da Universidade Nacional da Austrália.

"Mas há países que são um pouco mais relaxados a esse respeito", explicou à AFP. "É aí que entram as Ilhas Cook". Em abril, uma empresa de transporte marítimo com sede nos Emirados Árabes Unidos foi acusada de contrabandear "milhões de dólares" em combustível em nome do Exército iraniano no Golfo. De acordo com as sanções dos EUA, a empresa era proprietária de petroleiros com bandeira de Barbados, Gâmbia, Panamá e Ilhas Cook.