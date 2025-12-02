Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Coreia do Sul não tomará partido em disputa entre China e Japão

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente sul-coreano Lee Jae Myung afirmou nesta quarta-feira (3, data local) que seu país não tomará partido na disputa entre Japão e China em torno de Taiwan.

"Há uma expressão coreana que diz: 'Pare a briga, mas ajude a chegar a um acordo'. Japão e China estão em um conflito e tomar partido apenas agrava as tensões", declarou Lee em entrevista coletiva.

"O enfoque ideal é a coexistência, o respeito mútuo e cooperar até onde for possível", declarou Lee, que classificou o nordeste da Ásia como uma "região altamente perigosa em termos de segurança militar".

A tensão nas relações entre China e Japão escalou desde que a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugeriu que seu país poderia intervir militarmente no caso de um ataque chinês a Taiwan, uma ilha com regime democrático próprio que Pequim reivindica como parte de seu território.

Em resposta, a China pediu a seus cidadãos que não viajem ao Japão e diversos eventos culturais foram cancelados.

Na semana passada, uma cantora japonesa foi retirada do palco em Xangai, no meio de uma apresentação, como consequência da disputa diplomática.

