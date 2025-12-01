O plano de Donald Trump para o fim da guerra na Ucrânia pode dar certo? Entenda

Antes de Donald Trump retornar para a Casa Branca, ele disse que poderia acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas após a sua posse. Dez meses depois, Trump não cumpriu sua promessa, mas também não desistiu dela. Após reviravoltas e mudanças de posições do republicano, Trump parece ter conseguido engajar russos, ucranianos e a União Europeia (UE) em volta da mesa de negociação para buscar um acordo. O caminho ainda é longo e as conversas devem se arrastar pelos próximos meses, mas o presidente americano acredita que vai conseguir encerrar o conflito mais longo no continente europeu desde a 2ª Guerra Mundial.

Diferente do ex-presidente Joe Biden, que nunca buscou dialogar com os russos, Trump não escondeu sua afinidade com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mesmo sob uma saraivada de críticas. Ele estendeu o tapete vermelho e chamou Putin para Anchorage, no Alasca, em um evento com pompas e visto em todo o mundo, em agosto. A reunião acabou sem acordo, assim como as oito conversas por telefone entre os dois líderes e as cinco visitas do enviado especial Steve Witkoff a Moscou. Mas após intermediar a trégua entre Israel e o grupo terrorista Hamas, o republicano decidiu tentar acabar com a guerra na Ucrânia mais uma vez. Ele permitiu que Witkoff e seu genro Jared Kushner formulassem um novo plano de 28 pontos após reuniões com Kirill Dmitriev, um enviado de Putin, em Miami, no final de outubro e Rustem Umerov, o principal conselheiro de segurança nacional do presidente ucraniano Volodmir Zelenski. Apesar dos assessores americanos terem se reunido com emissários de Kiev, o plano formulado por eles foi considerado uma "total capitulação" para os ucranianos e atende às principais demandas de Putin. "Trump está pressionando a Ucrânia para conseguir a paz e isso pode dar certo, mas levará a problemas posteriores", aponta Angelo Segrillo, professor de História Contemporânea da USP e especialista em Rússia. "Ele está tentando usar suas táticas de negociação de oferecer um plano com posições maximalistas para depois reduzir as exigências e chegar em algo mais aceitável".

Negociações O plano mais alinhado ao Kremlin daria garantias a Moscou de que Kiev não entraria na Otan, além de uma promessa de que a aliança militar não se expandiria para mais perto da fronteira russa. A fórmula de paz também limitaria o tamanho do Exército ucraniano e exigiria a cessão das regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk, que Moscou não controla totalmente. A fórmula foi criticada por aliados europeus e pela Ucrânia e até Putin não concordou com 100% dele, sinalizando que o plano poderia ser uma "base" para o acordo, mas sem definições, principalmente por conta da possibilidade do uso de fundos russos congelados para reconstruir a Ucrânia - a única demanda favorável a Kiev no plano.

Para Charles Kupchan, analista do Council on Foreign Relations e professor de relações internacionais da Universidade de Georgetown, Trump merece os créditos por seu esforço em engajar todas as partes para negociar o fim do conflito, mas seus métodos foram problemáticos. "Trump tem razão em exigir negociações, porque a Ucrânia não consegue vencer essa guerra, mas a forma como esse processo foi conduzido foi péssimo". Além da oposição ucraniana, o plano de 28 pontos seria muito ruim para a União Europeia, que quer participar da negociação e não pode ser vista como fraca perante Washington e Moscou. "A Europa está preocupada em se manter relevante no mundo e não quer capitular frente a Trump novamente, como fez com o acordo comercial", avalia Vinicius Rodrigues Vieira, professor de relações internacionais da FGV-SP. Depois de contatos com a equipe de Trump, oficiais do bloco europeu se reuniram com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Genebra e conseguiram mover o pêndulo da fórmula de paz para condições mais favoráveis a Kiev e Bruxelas.

A proposta foi encurtada de 28 para 19 pontos e agradou os ucranianos. A exigência de Trump de que a Ucrânia assinasse um acordo até o final de novembro também foi deixada de lado, mas pontos-chave, como as demandas territoriais russas, uma mudança constitucional que exclui a possibilidade de adesão ucraniana à Otan e a natureza exata da garantia de segurança dos Estados Unidos ainda precisam ser discutidos. A única certeza é que a Rússia não aceitaria a versão do plano modificado pelos europeus e ucranianos e novas negociações devem acontecer. O enviado especial do governo Trump, Steve Witkoff, vai se reunir com Putin em Moscou na segunda-feira, 1º, e o secretário do Exército dos EUA, Daniel Driscoll, se reuniria com os ucranianos para consultas sobre o novo plano. "É muito difícil encontrar uma paz que seja satisfatória para ambos os lados", avalia Segrillo. "Um caminho possível é um acordo similar à trégua entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. É difícil ter uma paz duradoura, a menos que Trump obrigue Kiev a aceitar um acordo totalmente desfavorável".