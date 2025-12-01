Cazaquistão protesta contra ataque a oleoduto do Cáspio

O Ministério das Relações Exteriores do Cazaquistão rechaçou um ataque à infraestrutura do Consórcio de Oleoduto do Cáspio, em comunicado divulgado após a investida supostamente ucraniana contra a instalação localizada nas águas do Porto de Novorossiysk. Segundo o texto, trata-se do terceiro episódio de agressão contra uma instalação "exclusivamente civil cuja operação é protegida por normas do direito internacional".

O governo afirma que, como "participante responsável do mercado global de energia", o país defende a estabilidade e o fornecimento ininterrupto de recursos. O Consórcio, acrescenta, tem "papel importante no apoio à estabilidade do sistema energético global".