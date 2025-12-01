Candidato apoiado por Trump lidera votação presidencial em Honduras

O candidato de direita apoiado por Donald Trump, Nasry Asfura, lidera por uma margem estreita a apuração dos votos da eleição presidencial em Honduras, marcada pela ameaça do presidente dos Estados Unidos de cortar a ajuda ao país caso o empresário não seja eleito. Asfura, de 67 anos e ex-prefeito de Tegucigalpa, tem 40,5% dos votos e supera por 1,5 ponto outro candidato de direita, Salvador Nasralla, segundo resultados parciais das eleições de domingo divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

Mais de 20 pontos atrás aparece a advogada de esquerda Rixi Moncada, de 60 anos, candidata do partido governante Livre, que havia afirmado que só reconheceria o resultado da apuração total, o que pode demorar vários dias. Oito horas após o fim da votação, apenas 42,65% das urnas foram apuradas. Na véspera da eleição, Trump advertiu que Washington não "desperdiçará" recursos no empobrecido país da América Central se o candidato do Partido Nacional (PN), conhecido pelos hondurenhos como "Papi a la orden", não for eleito. Nasralla, um apresentador de televisão de 72 anos, candidato do Partido Liberal, disse acreditar que o resultado "vai mudar".

"É impossível determinar o vencedor com os dados que temos", afirmou o analista político Carlos Cálix. As eleições no país com histórico de fraudes eleitorais e golpes de Estado, os hondurenhos devem decidir se renovam a confiança em seu primeiro governo de esquerda ou se pretendem seguir os passos da Bolívia e da Argentina, cujo presidente, Javier Milei, também anunciou apoio a Asfura. Quase 6,5 milhões de hondurenhos estavam registrados para escolher quem sucederá a presidente Xiomara Castro em uma votação de turno único, que também define deputados e prefeitos para mandatos de quatro anos. O CNE não divulgou a taxa de participação.

Após uma campanha marcada por denúncias antecipadas de fraude, o dia de votação transcorreu em calma, segundo a missão de observadores da Organização dos Estados Americanos (OEA). O governo dos Estados Unidos afirmou que acompanha "de perto" as eleições. - A sombra da Venezuela - Asfura disputa a presidência pela segunda vez, após a derrota em 2021 para Castro, e Nasralla está em sua terceira candidatura.

Trump entrou na campanha na reta final e disse que "Tito" Asfura é o "único verdadeiro amigo da liberdade". O presidente americano disse que uma derrota de seu candidato deixaria Honduras sob o controle do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e "seus narcoterroristas". Ela chamou Moncada de "comunista" que idolatra Fidel Castro, enquanto Nasralla, ex-aliado do partido Livre, foi classificado de "quase comunista" por ter integrado ao atual governo, com o qual rompeu. Trump foi ainda mais longe na sexta-feira ao anunciar que concederá indulto ao ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, que governou com o PN de 2014 a 2022. Ele foi condenado em 2024 a 45 anos de prisão por narcotráfico nos Estados Unidos.