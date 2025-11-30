Tiroteio em salão de festas na California deixa 4 mortos e 10 feridos

Quatro pessoas morreram e dez ficaram feridas em um tiroteio durante uma reunião de família em um salão de festas em Stockton, na Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada neste sábado, 29, pelo escritório do xerife do condado de San Joaquin.

Heather Brent, porta-voz do departamento, informou que entre as vítimas há crianças e adultos. Segundo ela, os primeiros indícios "sugerem que o caso pode ter sido um incidente direcionado", disse em entrevista à imprensa local.