Papa Leão XIV chega ao Líbano com mensagem de paz

O papa Leão XIV chegou ao Líbano neste domingo (30) com uma mensagem de paz para um país assolado por uma crise endêmica e que se recupera de uma guerra com Israel, após uma visita à Turquia, onde defendeu a unidade dos cristãos. O pontífice desembarcou no aeroporto de Beirute pouco antes das 15h45 (10h45 de Brasília) para uma visita de 48 horas.

A visita ao país de 5,8 milhões de habitantes representa a segunda e última etapa de sua primeira viagem internacional desde que foi eleito para liderar a Igreja Católica, em maio. O presidente do Líbano, Joseph Aoun, único chefe de Estado cristão do mundo árabe, recebeu o pontífice no aeroporto. O Exército celebrou a chegada de Leão XIV com salvas de tiros e os navios no porto de Beirute acionaram as sirenes. O Líbano enfrenta uma sucessão de crises desde 2019, incluindo um colapso econômico que agravou a pobreza, uma grande explosão em 2020 no porto de Beirute e a recente guerra do movimento islamista Hezbollah com Israel. Apesar do importante papel político desempenhado pelos cristãos no país, seu número diminuiu nas últimas décadas, principalmente devido à emigração dos jovens.

Leão XIV é o primeiro papa a visitar o Líbano desde Bento XVI em 2012. O Líbano decretou dois dias de feriado por ocasião de sua visita ao país e muitas pessoas estavam nas ruas com a esperança de ver o papa. "Vim dizer que os libaneses são um povo e estamos unidos", afirmou Zahra Nahla, de 19 anos. "Gostaríamos que ele visitasse o sul", uma área do país devastada pela última guerra com Israel, acrescentou a jovem.

Nos redutos do movimento xiita Hezbollah ao sul de Beirute, os simpatizantes do grupo também saíram às ruas para saudar o pontífice com cartazes com o rosto de seu falecido líder Hassan Nasrallah, que morreu em um bombardeio israelense, e bandeiras do Vaticano. O Hezbollah pediu no sábado ao papa que rejeite "a injustiça e a agressão" de Israel contra o Líbano. O grupo, dizimado pela guerra com Israel, perdeu seu líder militar Haitham Ali Tabatabai em um ataque israelense em 23 de novembro. Apesar do cessar-fogo anunciado há um ano, o Exército israelense intensificou os ataques no país nas últimas semanas, em particular no sul, alegando que seu alvo é o movimento pró-Irã.

- "Corajoso testemunho cristão" do povo armênio - Antes de viajar para o Líbano, o papa concluiu, na manhã deste domingo, sua visita de quatro dias à Turquia, onde defendeu a unidade dos cristãos. Leão XIV encerrou a viagem com uma cerimônia litúrgica solene na catedral ortodoxa de São Jorge em Istambul.