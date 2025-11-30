Papa conclui visita à Turquia e viaja ao Líbano com mensagem de paz

O papa Leão XIV concluiu neste domingo (30) a visita de quatro dias à Turquia, onde defendeu a unidade dos cristãos, e viajou para o Líbano com uma mensagem de paz para um país envolvido em crises e incertezas. O pontífice deve chegar ao aeroporto de Beirute, capital libanesa, durante a tarde. A visita de dois dias ao país de 5,8 milhões de habitantes representa a segunda e última etapa de sua primeira viagem internacional desde que foi eleito para liderar a Igreja Católica.

O Líbano, considerado um modelo de coexistência religiosa, enfrenta uma sucessão de crises desde 2019, incluindo um colapso econômico que agravou a pobreza, uma grande explosão em 2020 no porto de Beirute e a recente guerra do movimento islamista Hezbollah com Israel. Apesar do importante papel político desempenhado pelos cristãos no país, seu número diminuiu nas últimas décadas, principalmente devido à emigração dos jovens. O Líbano é o único Estado árabe onde o cargo de presidente da República é reservado a um integrante da comunidade cristã. Leão XIV será o primeiro papa a visitar o Líbano desde Bento XVI em 2012. O presidente Joseph Aoun, o primeiro-ministro Nawaf Salam e o presidente do Parlamento, Nabih Berri, o receberão durante a tarde, antes do primeiro discurso do pontífice às autoridades e ao corpo diplomático.

O movimento islamista libanês Hezbollah pediu no sábado ao papa que rejeite "a injustiça e a agressão" de Israel contra o Líbano. O grupo perdeu seu líder militar em um ataque israelense em 23 de novembro. Apesar do cessar-fogo anunciado há um ano, o Exército israelense intensificou os ataques no país nas últimas semanas, em particular no sul, alegando que seu alvo é o movimento pró-Irã. O Exército libanês se comprometeu a desarmar o Hezbollah, segundo o acordo de trégua. - Armênios "corajosos" -

Leão XIV concluiu a primeira etapa de sua viagem com uma cerimônia litúrgica solene na catedral ortodoxa de São Jorge em Istambul. "Neste período de conflitos sangrentos e violência, em lugares próximos e distantes, os católicos e os ortodoxos são convocados a ser construtores da paz", declarou. O papa também elogiou na catedral armênia de Istambul "o corajoso testemunho cristão do povo armênio ao longo dos séculos, muitas vezes em circunstâncias trágicas".

O pontífice mencionou desta maneira a delicada questão do genocídio armênio sem nomeá-lo. A Turquia refuta com veemência esta qualificação dos massacres de 1915-1916 sob o Império Otomano. Para Mardik Evadian, empresário armênio que estava na catedral, "hoje em dia, não é importante falar de genocídio ou não". "É história antiga. Sofremos perdas humanas, famílias inteiras, mas vivemos neste país e estamos felizes por isso. Podem ter ocorrido problemas no passado, mas hoje em dia há paz", afirmou.