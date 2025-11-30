Irã: quatro mortos por consumo de bebidas alcoólicas adulteradas

Pelo menos quatro pessoas morreram após o consumo de álcool adulterado no Irã, onde a venda de bebidas alcoólicas é proibida, anunciou a imprensa estatal neste domingo.

"O consumo de bebidas alcoólicas artesanais provocou a morte de quatro pessoas e a intoxicação de outras cinco em Iranshahr (sudeste) nas últimas 24 horas", informou a agência de notícias Irna.