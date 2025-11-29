Leão XIV visita a Mesquita Azul de Istambul

O papa Leão XIV visitou neste sábado (29) a Mesquita Azul de Istambul, um dos templos mais emblemáticos da cidade turca, onde, ao contrário de seu antecessor Francisco, não parou para rezar. No terceiro dia de sua visita à Turquia, o pontífice americano-peruano seguiu o hábito de tirar os sapatos antes de entrar no templo e caminhou de meias brancas no imponente edifício otomano do século XVII, revestido com azulejos de Iznik.

Com este gesto simbólico, Leão XIV fez sua primeira visita a um local de culto muçulmano desde sua eleição como sumo pontífice em maio. Seus antecessores Francisco, em 2014, e Bento XVI, em 2006, também visitaram a mesquita. Ao lado de dirigentes muçulmanos que explicaram a história do local, o papa visitou o templo em silêncio, interrompido apenas pelo barulho das câmeras fotográficas e por um corvo que sobrevoava o templo, mas não parou para rezar. "O papa viveu a visita à mesquita em silêncio, em espírito de recolhimento e escuta, com profundo respeito pelo local e pela fé daqueles que se reúnem no templo para rezar", afirmou o serviço de imprensa do Vaticano. A mesquita otomana de Sultanahmet, conhecida como Mesquita Azul devido à cerâmica, é uma das maiores atrações turísticas de Istambul. Foi construída no local onde ficava um palácio dos imperadores bizantinos.

Ao contrário de seus antecessores, Leão XIV não visitou Santa Sofia, a antiga basílica bizantina situada a apenas 300 metros. O templo foi convertido em mesquita pelos otomanos após a tomada de Constantinopla em 1453, transformado em museu após a fundação da República Turca em 1923, mas em 2020 voltou a ser mesquita por iniciativa do presidente Recep Tayyip Erdogan. O papa Francisco disse na época que se sentia "muito triste" por esta decisão. Dezenas de pessoas, a maioria turistas, receberam o comboio papal com aplausos. "É positivo e corajoso. As viagens do papa são sempre belas, ele traz a paz consigo", disse Roberta Ribola, uma turista italiana.

- Barreiras de segurança - Sedat Kezer, um vendedor de milho, disse apreciar "o encontro entre pessoas de culturas diferentes, sobretudo porque os estrangeiros têm muita islamofobia. Quando falamos 'Allahu akbar' (Alá é grande), eles têm medo". "O papa, no entanto, pareceria mais sincero caso se misturasse com o público. Ninguém consegue vê-lo, nem interagir com ele", lamentou o comerciante, ao falar sobre o dispositivo de segurança implementado desde sua chegada ao país na quinta-feira, que impede o contato com a população.

"O papa não tem nada o que fazer aqui", disse, atrás das barreiras de segurança, o turista turco Bekir Sarikaya. Ele disse que seus pais "viajaram 1.000 quilômetros" e não conseguiram rezar na Mesquita Azul. Uma reclamação que não foi compartilhada por sua esposa. "Se nós podemos visitar as igrejas de Istambul, ele tem o direito de visitar nossas mesquitas". O papa se reuniu neste sábado com representantes de igrejas e comunidades cristãs na igreja síria ortodoxa de Mor Ephrem.