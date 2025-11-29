EUA congelam decisões sobre asilo após ataque contra guardas em Washington

O governo dos Estados Unidos congelou as decisões de pedidos de asilo no país, informaram fontes oficiais na sexta-feira (28), como parte do endurecimento da política migratória do presidente Donald Trump após o ataque contra dois integrantes da Guarda Nacional em Washington atribuído a um cidadão afegão. As autoridades acusaram o afegão de ter atirado na quarta-feira (26) contra dois soldados e de ter provocado a morte de um deles, o que desencadeou uma nova ofensiva governamental contra os migrantes nos Estados Unidos.

Joseph Edlow, diretor do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS), anunciou na sexta-feira à noite que sua agência "suspendeu todas as decisões de asilo" até que o governo possa "garantir que cada estrangeiro seja avaliado e examinado no máximo grau possível". A declaração de Edlow ocorreu um dia após Trump anunciar planos para "pausar permanentemente a migração de todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema americano se recupere de maneira completa". Ao ser questionado sobre quais nacionalidades seriam afetadas, o Departamento de Segurança Nacional indicou à AFP uma lista de 19 países, incluindo Afeganistão, Cuba, Haiti, Irã e Mianmar, que já enfrentam restrições de viagem aos Estados Unidos desde junho. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse na sexta-feira que o país suspendeu temporariamente a emissão de vistos para todas as pessoas que viajam com passaportes afegãos.

"Os Estados Unidos não têm prioridade mais elevada que proteger nossa nação e nosso povo", afirmou. - Polêmica - O tiroteio reacendeu três temas politicamente explosivos: o uso que Trump faz dos militares dentro do país, a imigração e o legado da guerra dos Estados Unidos no Afeganistão.

O autor dos disparos, identificado pelas autoridades como Rahmanullah Lakanwal, de 29 anos, foi membro das "unidades zero" dos serviços afegãos, um grupo antiterrorista apoiado pela CIA, segundo a imprensa americana. Lakanwal entrou nos Estados Unidos como parte de um programa de reassentamento após a retirada militar americana do Afeganistão em 2021. Jeanine Pirro, a procuradora federal de Washington, disse na sexta-feira que o homem será acusado de assassinato pelo ataque.

Na véspera do Dia de Ação de Graças, Lakanwal disparou com um revólver Smith & Wesson .357 contra um grupo de guardas que patrulhava os arredores da Casa Branca, de acordo com a procuradora Pirro. O ataque deixou dois feridos: Sarah Beckstrom, de 20 anos, e Andrew Wolfe, de 24. Beckstrom, integrante da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental, morreu na quinta-feira em decorrência dos ferimentos.