Palmeiras e Flamengo lutam pelo tetra da Libertadores

Um dos dois será o primeiro brasileiro tetracampeão da Copa Libertadores: Flamengo e Palmeiras decidirão neste sábado (29), em Lima, quem sucederá ao Botafogo como detentor do título do maior torneio de clubes da América do Sul. Uma multidão de torcedores, com camisas do Verdão e do Mengão, fez fila na quinta-feira na área de migração do aeroporto internacional Jorge Chávez após aterrissarem na capital peruana.

Seus cânticos ecoavam pelos corredores. Paixão pura das torcidas dos finalistas da Libertadores, que também disputam o título do Campeonato Brasileiro, embora o Fla esteja mais perto de levantar a taça nacional. O Rubro-Negro lidera com cinco pontos de vantagem faltando duas rodadas para o fim, enquanto o time paulista vem de cinco jogos sem vencer. Independentemente de quem vencer, o estádio Monumental de Lima, com capacidade para 80 mil espectadores, verá o sétimo título consecutivo de um clube brasileiro na Libertadores. Espera-se que cerca de 50 mil torcedores brasileiros cheguem à cidade, que está em estado de emergência desde o final de outubro devido a uma onda de extorsões e assassinatos do crime organizado.

Brasília inclusive se ofereceu como alternativa para receber o jogo diante dos protestos sociais em Lima, mas a proposta não teve apoio oficial. - Léo Ortiz com chances - Uma das dúvidas do técnico Filipe Luís para o jogo é a presença do zagueiro Léo Ortiz.

O jogador intensificou os treinos após se recuperar de uma lesão no tornozelo direito e pode formar dupla de zaga com Léo Pereira. Caso não esteja em condições, Danilo será a alternativa. "Não temos descanso", disse o treinador rubro-negro sobre a maratona de jogos da equipe, mas enfatizou a qualidade do elenco, um dos mais caros das Américas, na busca pelos dois títulos. No ataque, que não terá o artilheiro Pedro (lesionado) e o equatoriano Gonzalo Plata (suspenso), o titular deverá ser Bruno Henrique.

"Grande jogo, as duas melhores equipes do Brasil, da América do Sul", previu o atacante de 34 anos, depois de marcar o gol do empate do Flamengo com o Atlético-MG em 1 a 1 na última terça-feira. Filipe Luís deu um voto de confiança a Bruno Henrique, de quem foi companheiro como jogador nos títulos de Libertadores do Flamengo em 2019 e 2022. - Dupla letal -