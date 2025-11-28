Número de mortes por inundações na Indonésia sobe para 84

O número de mortes provocadas pelas inundações e deslizamentos de terra na ilha indonésia de Sumatra subiu para 84, informaram nesta sexta-feira (27) os serviços de emergência, que procuram dezenas de desaparecidos.

A Indonésia, ao lado das vizinhas Malásia e Tailândia, foi afetada por chuvas intensas que causaram dezenas de mortes em todo o sul da Ásia nos últimos dias.