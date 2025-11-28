Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Número de mortes por inundações na Indonésia sobe para 84

Número de mortes por inundações na Indonésia sobe para 84

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O número de mortes provocadas pelas inundações e deslizamentos de terra na ilha indonésia de Sumatra subiu para 84, informaram nesta sexta-feira (27) os serviços de emergência, que procuram dezenas de desaparecidos.

A Indonésia, ao lado das vizinhas Malásia e Tailândia, foi afetada por chuvas intensas que causaram dezenas de mortes em todo o sul da Ásia nos últimos dias. 

"O número de vítimas fatais é de 62, com 95 feridos. Ainda estamos procurando pelo menos 65 pessoas", afirmou à AFP o porta-voz da polícia da província de Sumatra do Norte, Ferry Walintukan.

Na região vizinha de Sumatra Ocidental, pelo menos 22 pessoas morreram e 12 continuam desaparecidas, segundo a agência local de gestão de desastres.

dsa/jm/arm/atm/cr/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar