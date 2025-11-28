Guiné-Bissau tenta voltar à normalidade após 5º golpe de Estado

A vida voltava lentamente à normalidade nesta sexta-feira (28) na capital de Guiné-Bissau após o quinto golpe de Estado neste país da África Ocidental, ocorrido logo após as eleições presidenciais e legislativas. O Exército nomeou o general Horta N'Tam, chefe do Estado-Maior, como novo líder do país para um período de transição de um ano após do golpe de quarta-feira.

A tomada do poder ocorreu apenas um dia antes do anúncio dos resultados provisórios das eleições de 23 de novembro. Veículos e táxis circulavam pela avenida que liga o porto da capital costeira, Bissau, ao palácio presidencial, segundo correspondentes AFP. Algumas pessoas também caminhavam pela região. A segurança foi flexibilizada em alguns pontos da capital, mas permanece intensa em áreas cruciais. Os principais mercados da cidade voltaram a receber comerciantes e compradores. As lojas, restaurantes e pequenos comércios também reabriram as portas.

Localizada entre Senegal e Guiné, Guiné-Bissau já havia registrado quatro golpes de Estado e várias tentativas de tomada do poder desde a sua independência de Portugal, em 1974. A pobreza extrema e o governo caótico transformaram o país em um terreno fértil para os traficantes de drogas da América Latina que levam cocaína para a Europa. As fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, que foram completamente fechadas na quarta-feira, foram reabertas, segundo vários relatos.