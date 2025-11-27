Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump confirma que suspeito de balear guardas nacionais é afegão que chegou aos EUA em 2021

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente Donald Trump confirmou nesta quarta-feira (26) que o suspeito de balear dois integrantes da Guarda Nacional perto da Casa Branca chegou aos Estados Unidos vindo do Afeganistão em setembro de 2021, e denunciou o ataque como um "ato de terror". 

"Este ataque atroz foi um ato de maldade, um ato de ódio e um ato de terror", disse Trump na Flórida, onde passará o feriado do Dia de Ação de Graças. 

"O suspeito detido é um estrangeiro que entrou em nosso país vindo do Afeganistão", acrescentou. 

Trump também disse que seu governo debe "reavaliar" os indivíduos que chegaram aos Estados Unidos vindos desse país durante o governo de seu antecessor Joe Biden. 

sla/ksb/atm/nn/rpr

Tags

eua

