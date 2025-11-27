Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reino Unido adia imposição de sanções à petrolífera russa Lukoil até fevereiro

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Gabinete de Implementação de Sanções Financeiras do Reino Unido informou nesta quinta-feira, 27, que permitirá a continuação das operações comerciais da petrolífera russa Lukoil e suas subsidiárias até 26 de fevereiro de 2026. As sanções estavam programadas para entrar em vigor na sexta-feira, 28 de novembro.

A Lukoil e a Rosneft também foram sancionadas pelos EUA em outubro, e algumas dessas medidas também foram adiadas.

As penalidades direcionadas ao setor de energia da Rússia visam atacar o poder de Moscou em meio à invasão da Ucrânia.

