Putin: Rússia quer acordo com a Ucrânia eventualmente, mas isso é 'legalmente impossível agora'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, mencionou, , em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 27, que deseja alcançar um acordo de paz com a Ucrânia eventualmente, mas que isso é "legalmente impossível agora". De acordo com o líder russo, é "inútil" assinar documentos com a atual liderança de Kiev, diante as questões sobre a legitimidade do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, no cargo.

"Algumas pessoas exigem que a luta continue até que o último ucraniano morra, e a Rússia está preparada para isso", alertou o presidente russo.