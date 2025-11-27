O que se sabe sobre o ataque a tiros em Washington que deixou dois soldados gravemente feridos

Um ataque a tiros em Washington, próximo à Casa Branca, deixou dois soldados da Guarda Nacional gravemente feridos na quarta-feira, 26. Um cidadão do Afeganistão é apontado como o principal suspeito do crime. Pouco após o ataque, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "o animal" responsável pelos disparos "pagará um preço muito alto". Veja a seguir o que se sabe sobre o ataque.

Quem é o suspeito? A procuradora do Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, afirmou que o atirador é o afegão Rahmanullah Lakanwal, de 29 anos. Ele chegou aos EUA em 2021, após a retirada das forças americanas do Afeganistão e o retorno do Taleban ao poder. Lakanwal chegou ao país por meio de um programa conhecido como "Operação Aliados Bem-Vindos", desenvolvido em 2021, durante o governo de Joe Biden, para permitir a entrada de afegãos nos EUA com concessões de permanência temporária de dois anos, mas sem nenhum tipo de status de imigração permanente. O suspeito morava na cidade de Bellingham, no estado de Washington, com a esposa e cinco filhos.

Como ocorreu o ataque? Segundo Jeanine, Lakanwal cruzou os EUA de carro para chegar à capital americana. Câmeras de segurança registraram que o homem virou a esquina da rua onde os guardas estavam parados e começou a atirar. Pelo menos um agente da Guarda Nacional revidou, de acordo com uma autoridade que teve a identidade preservada. O chefe assistente executivo do Departamento de Polícia Metropolitana de Washington, Jeffery Carroll, no entanto, disse que não está claro se o agente que baleou o suspeito era integrante da Guarda Nacional ou de outra força de segurança pública.

Na sequência, os soldados correram na direção de Lakanwal e o imobilizaram. Quem são as vítimas? Os soldados da Guarda Nacional baleados foram identificados como a especialista Sarah Beckstrom, de 20 anos, e o sargento Andrew Wolfe, de 24. Eles estão internados em estado crítico.

A dupla faz parte da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental, que enviou soldados para Washington para apoiar uma operação contra o crime deflagrada por Trump. O governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, chegou a dizer que ambos tinham morrido. No entanto, a informação foi corrigida. Morrisey afirmou que estava "recebendo informações conflitantes" e não deu mais detalhes sobre o caso. O que aconteceu com o suspeito?