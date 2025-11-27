Norris diz que Verstappen é sempre 'uma ameaça'

O piloto britânico Lando Norris, que tem a oportunidade de ser campeão mundial de Fórmula 1 neste fim de semana o Grande Prêmio do Catar, disse nesta quinta-feira (27) que Max Verstappen, ainda na briga pelo título, é "uma ameaça" porque todos sabem "do que ele é capaz". "Nós o consideramos uma ameaça o ano todo, até quando estava mais pontos atrás", explicou Norris em entrevista no circuito de Lusail.

"Sabemos do que ele é capaz", lembrou o britânico. "Também sabemos do que a Red Bull é capaz". Nada mudou [no foco da McLaren], já que ele continua sendo a ameaça que foi ao longo de todo o ano", reiterou. Tetracampeão mundial, o holandês cresceu nas últimas três corridas e segue firme na disputa pelo título, algo que era difícil de imaginar na metade da temporada. Antes do GP do Catar, penúltima etapa da temporada, Verstappen é o segundo na classificação geral empatado em pontos com Oscar Piastri (McLaren) e a 24 pontos do líder Norris. Na semana passada, no GP de Las Vegas, os dois pilotos da McLaren foram desclassificados. Norris perdeu a segunda posição e os 18 pontos que havia somado inicialmente.

Com dois GPs a disputar e uma corrida sprint neste sábado, é possível somar 58 pontos até o final da temporada. Norris também elogiou Piastri, que também busca o título. "Os dois são competitivos. Os dois são muito bons, são pilotos incríveis", ressaltou.