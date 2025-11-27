Nobel da Paz Narges Mohammadi diz ter proibição 'permanente' de deixar o Irã

A ativista iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz em 2023 por sua luta em defesa das mulheres, denunciou nesta quinta-feira (27) que enfrenta uma proibição permanente de deixar o Irã, em uma mensagem aos filhos, que não vê há uma década.

Mohammadi, de 53 anos, ficou presa por três anos até sua libertação em dezembro de 2024, uma medida temporária por razões médicas. Sua equipe jurídica advertiu que ela poderia ser presa a qualquer momento e que não pode sair do país.