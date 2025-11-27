Maduro denuncia '17 semanas de guerra psicológica' com EUA

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, afirmou, nesta quinta-feira (27), que o país enfrenta "17 semanas de guerra psicológica" com os Estados Unidos, e pediu às Forças Armadas que se mantenham "imperturbáveis" e "em alerta" diante da mobilização militar ordenada pelo governo de Donald Trump no Caribe. Em agosto, a administração do presidente americano enviou uma flotilha militar ao Caribe com o argumento de combater o narcotráfico. Caracas sustenta que as manobras encobrem um plano para derrubar Maduro.

"Há 17 semanas forças estrangeiras imperialistas ameaçam continuamente alterar a paz do mar do Caribe, da América do Sul e da Venezuela sob argumentos falsos e extravagantes", disse o presidente venezuelano em uma mensagem gravada dirigida a militares. "São 17 semanas de guerra psicológica, pressões imorais que, longe de amedrontar nosso povo, despertaram uma força de resistência e consciência nacional", acrescentou em um discurso transmitido pela televisão durante o 105° aniversário da Aviação Militar. Durante a cerimônia, presidida pelo ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, também foram lembrados os 33 anos de uma tentativa frustrada de golpe de Estado. Padrino López criticou a cooperação militar entre os Estados Unidos e países do Caribe.

"[Há] governos submissos que se prestam ao jogo imperialista, para militarizar o Caribe e transformá-lo em um mar fechado para seus interesses", afirmou. A República Dominicana autorizou, nesta quarta-feira, a presença temporária de militares americanos em um de seus aeroportos para operações antidrogas. Washington aumentou a pressão contra Maduro, ao acusá-lo de liderar o suposto Cartel de los Soles, declarado organização terrorista nesta semana.