Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Leão XIV chega à Turquia em sua primeira viagem internacional como papa

Leão XIV chega à Turquia em sua primeira viagem internacional como papa

Autor Clément MELKI com Burçin GERCEK em Ancara
Autor
Clément MELKI com Burçin GERCEK em Ancara Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O papa Leão XIV chegou nesta quinta-feira (27) à Turquia para uma visita de quatro dias, a primeira viagem internacional de seu pontificado, que incluirá uma segunda etapa no Líbano após reuniões com o presidente Recep Tayyip Erdogan e líderes cristãos. 

O avião com Leão XIV pousou na capital Ancara às 12h20 (6h20 de Brasília), onde ele se reunirá com Erdogan e discursará para o corpo diplomático antes de voar para Istambul à tarde. 

"Esperava esta viagem com muita expectativa pelo que significa para os cristãos, embora também seja uma bela mensagem para o mundo inteiro", declarou Leão XIV aos 80 jornalistas que o acompanharam no avião. 

A viagem do sucessor de Jorge Mario Bergoglio à frente da Igreja Católica coincide com as negociações para acabar com a guerra na Ucrânia e em um momento tenso para o Oriente Médio. 

Como demonstração de sua vontade de alcançar um público amplo, o papa fará seus discursos em inglês, sua língua materna, em vez do italiano que costuma usar. 

Leão XIV planeja focar no diálogo com o islamismo, em um país onde os cristãos representam apenas 0,1% dos 86 milhões de habitantes, em sua maioria muçulmanos sunitas. 

O papa deverá agir com tato se decidir abordar o lugar ocupado pelos não muçulmanos no país, onde os cristãos ainda lutam contra um sentimento de exclusão. 

O Vaticano busca manter o diálogo com Ancara, que considera essencial para a paz na região, apesar do aumento do nacionalismo religioso no país e da politização de símbolos como a Basílica de Santa Sofia em Istambul, convertida em mesquita em 2020. 

Nesse sentido, espera-se que Leão XIV mencione os conflitos e as crises que assolam a região. Em outubro, ele pediu por "uma paz justa e duradoura" na Faixa de Gaza, devastada pela guerra com o movimento islamista palestino Hamas.

- "Promover a união" -

A Santa Sé reconhece o esforço realizado pela Turquia ao acolher em seu território mais de 2,5 milhões de refugiados, em sua grande maioria sírios, segundo as autoridades. 

O líder de 1,4 bilhão de católicos seguiu nesse sentido os passos de seu antecessor Francisco, ao criticar recentemente o tratamento "extremamente desrespeitoso" que o governo americano de Donald Trump concede aos migrantes. 

Em Ancara, Leão XIV visitará no início da tarde o mausoléu dedicado ao fundador da Turquia moderna, Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938). O santuário nacional é um símbolo da República laica e foi erguido no bairro Anittepe. 

Após este dia de caráter político, a viagem adotará na sexta-feira um tom mais religioso com a visita a Iznik, a antiga Niceia. Na cidade, o papa celebrará os 1.700 anos do primeiro concílio ecumênico, que reuniu no ano de 325 quase 300 bispos do Império Romano, um momento considerado fundacional para o cristianismo. 

Ele participará de uma oração ecumênica à beira do lago Iznik com o patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, que é o interlocutor privilegiado pelo Vaticano em suas relações com os ortodoxos. 

"Bartolomeu e eu já nos encontramos em várias ocasiões, acredito que será uma ocasião excepcional para promover a união entre todos os cristãos", declarou na terça-feira Leão XIV. 

Os católicos e os ortodoxos estão divididos desde um cisma em 1054. Os primeiros reconhecem a autoridade universal do papa como chefe da Igreja, enquanto os segundos estão organizados em Igrejas autocéfalas, ou seja, não sujeitas a uma autoridade superior.

O mundo ortodoxo parece hoje mais fragmentado do que nunca, já que a guerra na Ucrânia acelerou a ruptura entre os patriarcados de Moscou e Constantinopla. 

Depois de Paulo VI (1967), João Paulo II (1979), Bento XVI (2006) e Francisco (2014), Leão XIV é o quinto papa a visitar a Turquia. 

De domingo a terça-feira, ele continuará sua viagem com uma visita ao Líbano, mergulhado em uma crise econômica e política desde 2019 e bombardeado regularmente por Israel nos últimos dias, apesar de um cessar-fogo.

bur-cmk/ach/jra/sag-hgs/sag/dbh/jc/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar