Israel investiga imagens de soldados que atiraram em palestinos rendidos na Cisjordânia

O Exército de Israel informou nesta quinta-feira (27) que investiga "um incidente", depois que suas tropas foram filmadas atirando em dois homens que estavam com as mãos para o alto, em Jenin, na Cisjordânia ocupada.

A Autoridade Palestina anunciou a morte de dois homens, de 26 e 37 anos, por disparos israelenses em Jenin, e acusou as forças de Israel de cometerem "um crime de guerra", ao afirmar que se tratou de execuções sumárias "brutais".