Israel investiga imagens de soldados que atiraram em palestinos rendidos na Cisjordânia

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O Exército de Israel informou nesta quinta-feira (27) que investiga "um incidente", depois que suas tropas foram filmadas atirando em dois homens que estavam com as mãos para o alto, em Jenin, na Cisjordânia ocupada.

A Autoridade Palestina anunciou a morte de dois homens, de 26 e 37 anos, por disparos israelenses em Jenin, e acusou as forças de Israel de cometerem "um crime de guerra", ao afirmar que se tratou de execuções sumárias "brutais".

Em comunicado conjunto, o Exército e a polícia de Israel informaram que os dois homens eram procurados por acusações de "atividades terroristas" e foram obrigados a deixar um prédio cercado, após um "processo de rendição" que durou horas. "Após saírem, os suspeitos foram baleados. O incidente está sendo investigado."

Imagens exibidas por canais de TV de Israel mostram o momento em que as forças israelenses atiram contra dois homens que estavam com as mãos para o alto, em sinal de rendição. A AFP filmou parte do incidente.

