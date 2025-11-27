Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Canadá avança com projeto de novo oleoduto

Autor Ben Simon
Tipo Notícia

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, assinou nesta quinta-feira (27) um acordo com Alberta, uma província rica em petróleo, para construir um novo oleoduto.

Essa decisão entra em colisão com o compromisso de Ottawa de combater a mudança climática.

O memorando de entendimento descreve um plano para um oleoduto que irá de Alberta até a costa do Pacífico, com o objetivo de impulsionar as exportações de petróleo para a Ásia, em linha com a meta de Carney de expandir o comércio exterior para compensar os prejuízos causados pela guerra comercial do presidente americano, Donald Trump.

"A prioridade do acordo, é claro, é contar com um oleoduto para a Ásia", declarou Carney antes da assinatura junto com a primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith.

Este acordo marca uma clara guinada do Partido Liberal de Carney em relação às políticas do ex-primeiro-ministro Justin Trudeau.

As relações entre Alberta e Ottawa se deterioraram durante o governo Trudeau.

Smith acusou repetidamente o ex-premiê de sufocar o potencial crescimento econômico de Alberta por meio do que chamou de políticas radicais pró-clima.

Carney, que cresceu em Alberta, busca melhorar as relações com Smith e pretende transformar o Canadá em uma superpotência energética.

Mas agora ele se expõe a acusações de trair os compromissos climáticos do Canadá, inclusive dentro de seu próprio partido.

Enviado da ONU para o clima antes de entrar na política canadense no início do ano, o primeiro-ministro insistiu que o projeto também tornará o setor petrolífero canadense "mais sustentável".

"Faremos isso em combinação com o Projeto Pathways, que será o maior projeto de captura de carbono do mundo", declarou.

O painel científico de especialistas da ONU sobre mudança climática (IPCC) afirma que a captura de carbono é uma opção para reduzir as emissões, mas críticos a classificam como uma desculpa para continuar queimando combustíveis fósseis.

A construção efetiva de um novo oleoduto ainda está distante. Uma proposta formal deve estar pronta até julho de 2026.

O memorando de entendimento inclui a consulta com grupos indígenas e a copropriedade indígena de qualquer infraestrutura.

Contudo, as Primeiras Nações e grupos indígenas se opõem a projetos petrolíferos de grande escala.

Um oleoduto também teria de atravessar a Colúmbia Britânica, a província da costa oeste governada por um setor progressista que se afastou do acordo.

