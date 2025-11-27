Anistia afirma que 'genocídio continua sem pausa' em Gaza apesar da trégua

A Anistia Internacional afirmou nesta quinta-feira (27) que "o genocídio dos palestinos cometido por Israel em Gaza continua sem pausa", apesar do frágil cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro. Questionado pela AFP, o Ministério das Relações Exteriores de Israel não respondeu, mas em outras ocasiões o país rejeitou acusações semelhantes, classificando-as como "mentirosas", "antissemitas" ou "inventadas".

Após mais de dois anos de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, uma frágil trégua entrou em vigor em 10 de outubro sob pressão dos Estados Unidos. Apesar disso, "Israel restringe severamente a entrada de alimentos e a restauração dos serviços essenciais para a sobrevivência da população civil", escreveu a Anistia Internacional em um relatório que cita testemunhos e diversos estudos internacionais, especialmente da ONU. "Fornecer ajuda limitada a alguns não significa que o genocídio terminou nem que a intenção de Israel mudou", acrescenta o texto, em referência à ajuda humanitária que pôde entrar na Faixa de Gaza nas últimas semanas. O pequeno território palestino foi devastado pela guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamista contra Israel em 7 de outubro de 2023.

"O cessar-fogo pode criar a perigosa ilusão de um retorno à normalidade para as pessoas que vivem em Gaza", afirmou Agnès Callamard, secretária-geral da Anistia, no comunicado que acompanha o relatório. A ONG acusou pela primeira vez Israel de cometer um genocídio em Gaza em dezembro de 2024. Outras organizações também o fizeram, e a África do Sul levou Israel inclusive à Corte Internacional de Justiça (CIJ). O ataque de 7 de outubro resultou em 1.221 pessoas mortas do lado israelense, em sua maioria civis, segundo dados da AFP com base em números oficiais.