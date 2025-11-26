Trump pediu envio de 500 soldados a Washington após militares terem sido baleados

O secretário de Guerra (ex-departamento de Defesa) dos EUA, Pete Hegseth, afirmou hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitou o envio de 500 soldados adicionais para Washington, D.C., após dois membros da Guarda Nacional terem sido baleados.

"Vamos deixar D.C. segura", disse Hegseth a repórteres. "Trump nunca vai desistir".