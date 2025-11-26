Narcotráfico, Trump e militares: temas centrais das eleições em Honduras

O narcotráfico, que interfere na política, as forças armadas próximas da esquerda no poder e a cruzada anti-imigrantes do presidente americano, Donald Trump, são os temas centrais das eleições do próximo domingo (30) em Honduras. O pleito ocorrerá em um clima de tensão, pois os três candidatos favoritos à Presidência - os direitistas Salvador Nasralla (Partido Liberal, PL) e Nasry Asfura (Partido Nacional, PN), e a esquerdista Rixi Moncada (Partido Libre, no poder) - trocam acusações de planejar uma fraude.

Além do presidente, os hondurenhos também elegerão deputados e prefeitos para os próximos quatro anos. - As Forças Armadas - Executores do golpe de Estado de direita que derrubou Manuel Zelaya, marido da atual mandatária, Xiomara Castro, há 16 anos, os militares agora têm uma estreita relação com a família presidencial de esquerda. Há algumas semanas, as Forças Armadas solicitaram ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) acesso às atas para verificar a contagem de votos, embora a Constituição apenas lhes conceda a função de guardar o material das eleições.

"É preocupante porque atualmente respondem à presidente" e essa "extrapolação de funções" colocaria as eleições "em um cenário muito adverso", disse à AFP a diretora para a América Central do Escritório em Washington para a América Latina (WOLA, na sigla em inglês), Ana María Méndez. Apesar de rejeitada pelo CNE, a solicitação gerou temores de uma intromissão dos militares a favor do partido Libre caso surjam alegações de fraude no domingo, sobretudo pela ausência de um árbitro independente, já que o órgão eleitoral está politizado. Castro esteve perto de cancelar o tratado de extradição com os Estados Unidos, após Washington criticar uma reunião da cúpula militar hondurenha com um general venezuelano acusado de narcotráfico.

A presidente, aliada do mandatário venezuelano Nicolás Maduro, suspeita que a Casa Branca esteja buscando a extradição de militares leais ao governo para incitar outro golpe de Estado. - Influência do narcotráfico - Embora o governo e os candidatos presidenciais se distanciem do tráfico de drogas, há anos os cartéis locais Los Cachiros e Valle Valle influenciam a política hondurenha.

"Há políticos, deputados e prefeitos dos três partidos envolvidos. O narcotráfico não faz distinção" entre ideologias, comentou à AFP o ex-agente de operações da agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês) Mike Vigil. Acusado de transformar Honduras em uma super-rodovia para a cocaína e em um narcoestado, o ex-presidente Juan Orlando Hernández, figura máxima do PN, foi extraditado para os Estados Unidos e condenado em 2024 a 45 anos de prisão. No PL, o poderoso líder Yani Rosenthal, candidato à Presidência em 2021, cumpriu pena nos EUA por lavagem de dinheiro do narcotráfico.