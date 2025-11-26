Jacarta desbanca Tóquio do posto de maior cidade do mundo

Capital da Indonésia, com 42 milhões de habitantes, é a metrópole com maior população do planeta, segundo a ONU. A Ásia abriga nove das dez cidades mais populosas do globo, segundo relatório.De acordo com um novo relatório da ONU, Jacarta, capital da Indonésia, com quase 42 milhões de habitantes, é agora a metrópole mais populosa do mundo. Em seguida, vem Daca, capital de Bangladesh , com quase 40 milhões de habitantes, e Tóquio, capital do Japão , com 33 milhões. Tóquio era considerada a maior cidade do mundo no ano 2000, mas o crescimento populacional mais lento ao longo do último quarto de século fez com que ela fosse superada. O relatório do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas divulgado na semana passada mostrou que o número de "megacidades" – áreas urbanas com pelo menos 10 milhões de habitantes – quadruplicou desde 1975, passando de oito para 33. Mais da metade delas (19) estão localizadas na Ásia. Entre as dez cidades mais populosas, Cairo, capital do Egito , é a única que não está localizada neste continente. Mais quatro megacidades até 2050 Os autores do relatório preveem que, até 2050, mais quatro cidades ultrapassarão a marca de 10 milhões de habitantes: Adis Abeba, na Etiópia; Dar es Salaam, na Tanzânia; Kuala Lumpur, na Malásia; e Hajipur, na Índia. No entanto, a população também está diminuindo em algumas cidades – por exemplo, na Cidade do México ou em Chengdu, na China. No geral, 45% da população mundial de 8,2 bilhões de pessoas vivem em cidades, afirma o relatório. Em 1950, esse percentual era de apenas 20%. Os autores do relatório preveem que, até 2050, dois terços do crescimento populacional provavelmente estarão concentrados em cidades. De acordo com o relatório, um local é considerado uma cidade se tiver pelo menos 50 mil habitantes. Número de cidades segue crescendo O número de cidades no mundo mais que dobrou entre 1975 e 2025 – chegando a cerca de 12 mil. Até 2050, provavelmente haverá mais de 15 mil cidades no mundo. Cidades de pequeno e médio porte estão crescendo ainda mais rápido do que as "megacidades", e a população total já é maior nelas. Das aproximadamente 12 mil cidades existentes atualmente, 96% têm menos de um milhão de habitantes. Em 71 países ao redor do mundo, a cidade pequena – unidade com pelo menos 5 mil habitantes e pelo menos 300 pessoas por quilômetro quadrado – continua sendo o tipo de assentamento mais comum, incluindo Alemanha, Índia e Estados Unidos. O número de países onde as pessoas vivem principalmente em áreas rurais caiu de 116 para 62 desde 1975 e a previsão é de que diminua ainda mais, chegando a 44 até 2050. Atualmente, esses países incluem Áustria, Finlândia, Romênia, Moçambique e República Centro-Africana. A urbanização é a "força motriz do nosso tempo", afirmou o subsecretário-geral da ONU, Li Junhua. Se organizada de forma inclusiva e estratégica, poderá criar oportunidades para combater as mudanças climáticas, alcançar a justiça social e fomentar o crescimento econômico. md/cn (DPA, ots)