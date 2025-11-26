Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem que atropelou multidão em comemoração do Liverpool se declara culpado

Homem que atropelou multidão em comemoração do Liverpool se declara culpado

Autor Pablo SAN ROMAN
Autor
Pablo SAN ROMAN Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O homem acusado de atropelar uma multidão com seu carro em maio, durante a celebração do título do Campeonato Inglês pelos torcedores do Liverpool, se declarou culpado de 31 acusações nesta quarta-feira (26). 

Paul Doyle, de 54 anos, que em setembro havia negado as acusações, admitiu nesta quarta-feira em julgamento sua culpa por causar ferimentos intencionais em 12 pessoas e tentar ferir outras 17, além de violência e direção perigosa. 

O juiz Andrew Menary citou "uma pena de prisão de certa duração".

Ao aceitar sua culpa, Doyle encerra um processo iniciado na terça-feira em Liverpool (noroeste da Inglaterra) e que deveria durar três ou quatro semanas. 

O ex-fuzileiro naval e pai de três filhos está em prisão preventiva desde os acontecimentos, e havia insistido em sua inocência na terça-feira, quando foi solicitado que se pronunciasse novamente sobre quatro das acusações.

Em 26 de maio, quando milhares de torcedores do Liverpool participavam do desfile para celebrar o título do clube no Campeonato Inglês, o carro de Doyle entrou em uma rua que acabara de ser reaberta para a passagem de uma ambulância, segundo a investigação.

Naquele momento, o veículo do acusado foi cercado por uma multidão de torcedores do Liverpool, alguns dos quais se mostraram agressivos.

O motorista deu ré, para então acelerar, fazendo ziguezagues e atropelando pessoas em ambos os lados da rua, deixando 134 feridos, segundo um relatório da polícia de Merseyside, o condado onde se localiza Liverpool.

Oito das vítimas eram menores na época, uma delas um bebê de seis meses, segundo a Promotoria.

"Somente por pura sorte não houve mortes pelas ações imprudentes de Doyle. Sabemos que muitas pessoas ainda estão se recuperando das lesões que sofreram naquele dia", afirmou o inspetor-chefe da Polícia de Merseyside sobre o atropelamento.

Ao se declarar culpado, Doyle "reconheceu ter investido deliberadamente contra a multidão de pessoas inocentes", declarou Sarah Hammond, representante da acusação, em um comunicado.

"Conduzir um veículo contra uma multidão é um ato de violência calculada. Não foi um descuido momentâneo por parte de Doyle, mas uma decisão que ele tomou naquele dia e que transformou uma celebração em caos", acrescentou.

As razões que levaram ao incidente continuam pouco claras.

psr/pc/yr/dd

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar