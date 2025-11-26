Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC do México corta pela metade projeção do crescimento para 2025, a 0,3%

BC do México corta pela metade projeção do crescimento para 2025, a 0,3%

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Banco do México (Banxico, central) cortou pela metade a projeção de crescimento econômico para este ano, a 0,3%, após uma contração inesperada da atividade econômica no terceiro trimestre, informou a autoridade monetária mexicana nesta quarta-feira (26).

O retrocesso registrado entre julho e setembro "representou uma fragilidade da economia mexicana maior que a previamente antecipada", o que levou "a que a expectativa de expansão do PIB para 2025 em seu conjunto se ajuste de 0,6% (...) para 0,3%", explicou o Banxico em seu relatório trimestral da inflação.

jla/lp/mr/mvv/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar